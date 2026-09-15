Trainerwechsel bei Leverkusen-Gegner

Der slowenische Top-Klub NK Celje präsentiert vor dem Europa-League-Duell mit Leverkusen einen neuen Trainer.

Kurz vor dem Europa-League-Auftakt gegen Bayer Leverkusen hat der slowenische Fußball-Meister NK Celje den Trainer gewechselt. Nach der Freistellung von Vitor Campelos gab der Klub am Dienstag bekannt, dass mit Zoran Zeljkovic ein alter Bekannter übernimmt und schon am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und Sky) in der BayArena auf der Bank sitzen wird.

a9e7bf7bd23c657a063a55e776e70e2ee108d0ef-ipad.jpg Zeljkovic wird am Mittwoch an der Seitenlinie stehen © picture-alliance/SPORTIDA/SIPA/SID/Nikola Mitic

Celje rangiert nur auf Platz sieben

Der 51-jährige Portugiese Campelos hatte Celje erst im März als Nachfolger des mittlerweile Ex-Frankfurt-Trainers Albert Riera übernommen. Nach dem durchwachsenen Saisonstart steht der Titelverteidiger in der Liga, an der zehn Klubs teilnehmen, nach neun Spieltagen nur auf Rang sieben, zuletzt verlor Celje wettbewerbsübergreifend vier von fünf Spielen.

Sein Nachfolger Zeljkovic (46) kommt vom Ligakonkurrenten FC Koper und war schon zwischen 2017 und 2018 als Co-Trainer im Klub aktiv.