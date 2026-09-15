Leverkusen bangt um Mittelfeld-Star

Ibrahima Maza muss aufgrund einer Erkrankung kürzertreten. Der Mittelfeldspieler könnte den Auftakt in der Europa League verpassen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt zum Auftakt der Europa League um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Ibrahim Maza. „Er ist krank“, sagte Trainer Carles Martínez vor der Begegnung der Werkself am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und Sky) gegen den slowenischen Meister NK Celje: „Wenn er spielen kann, wird er spielen. Wir werden sehen, wie er darauf reagiert.“

Maza könnte gegen Celje fehlen Maza könnte gegen Celje fehlen © picture-alliance/Pressefoto M.i.S./SID/Bernd Feil

Leverkusen: Flecken bleibt wohl im Tor

Trotz seines jüngsten Patzers in der Liga beim FC Augsburg (2:2) wird Stammkeeper Mark Flekken auch in der Europa League den Vorzug vor Teamkollege Janis Blaswich erhalten. Fehler seien Teil des Fußballs, sagte Martínez: „Ich halte ihn für einen echten Profi. Er macht unglaubliche Sachen.“

2023 war Leverkusen im Halbfinale der Europa League an der AS Rom gescheitert, zwölf Monate später verlor die Werkself im Finale gegen Atalanta Bergamo und verpasste das mögliche Triple. „Wir wissen genau, was wir in dieser Saison erreichen wollen“, sagte Aleix Garcia: „Wir wollen den Titel holen und morgen damit loslegen.“