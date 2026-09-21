Di Salvo über Klopp: „Ein guter Zuhörer“

Er ist sehr, sehr interessiert an dem, was wir denken und sagen", sagt der Coach der deutschen U21-Auswahl.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo schätzt schon nach wenigen Wochen die Zusammenarbeit mit seinem neuen „Chef“ Jürgen Klopp. „Er ist ein aufmerksamer Zuhörer. Er hat mich logischerweise auch schon nach meiner Meinung gefragt. Er ist sehr, sehr interessiert an dem, was wir denken und sagen“, sagte der Coach der deutschen U21-Auswahl am Montag in einer Medienrunde über den neuen Bundestrainer.

Weil Klopp gleich 44 Spieler für das A-Team nominiert hat, muss Di Salvo in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen auf mehrere Akteure verzichten – unter anderem auf Said El Mala, Brajan Gruda und im zweiten Block Kapitän Tom Bischof, aber auch auf Hennes Behrens, Finn Jeltsch oder Mika Baur. „Jürgen hat mir schon relativ früh gesagt, dass er den Plan hat, mit zwei Kadern diese Maßnahme zu bestreiten. Diesen Weg gehe ich bedingungslos mit“, sagte Di Salvo.

Das Wichtigste sei immer die A-Nationalmannschaft, so Di Salvo. „Der Erfolg der A-Nationalmannschaft ist auch entscheidend, wie eine Stimmung im Land ist. Ein Umschwung kann auch dadurch betrieben werden, dass er sich sehr, sehr viele Spieler anschaut. Ich finde die Idee gut“, sagte der DFB-Coach.

Ohne El Mala und Co. spielt die deutsche U21 im Kampf um das EM-Ticket zunächst am Freitag in Lettland und vier Tage später auf Malta, ehe es zum Abschluss in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober) geht. Das DFB-Team führt seine Qualifikationsgruppe punktgleich mit Griechenland an, drei Siege würden dank des gewonnenen direkten Vergleichs für Platz eins reichen. Als Gruppenzweiter müsste man wahrscheinlich in die Playoffs.

Die EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.