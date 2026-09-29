Al-Khelaifi bittet Ceferin um Kandidatur als UEFA-Präsident

Der Vorsitzende der EFC spricht für über 900 europäische Klubs. Der Fußball brauche "großartige Führungspersönlichkeiten".

Aleksander Ceferin ist von den European Football Clubs (EFC) zu einer erneuten Kandidatur für das Amt des Präsidenten der UEFA aufgefordert worden. „Der Fußball braucht großartige Führungspersönlichkeiten wie dich“, sagte Nasser Al-Khelaifi, Vorsitzender der europäischen Klub-Vereinigung und UEFA-Vize, bei der Generalversammlung in Kopenhagen: „Im Namen der über 900 Vereine des EFC bitten wir dich, nächstes Jahr erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.“

Al-Khelaifi, Präsident von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, dankte Ceferin in seiner Rede in der dänischen Hauptstadt: „Für deine Geduld, deine Unterstützung der Vereine und dafür, dass du dich für das einsetzt, was das Beste für den Fußball ist, auch wenn es nicht einfach ist.“

Der Slowene Ceferin, der im Machtkampf gegen die FIFA die Opposition anführt, hatte nach einer umstrittenen Statutenänderung beim Kongress vor zwei Jahren angekündigt, von einer erneuten Kandidatur abzusehen.

Al-Khelaifi: „Es ist wirklich traurig, die aktuelle Situation zu sehen“

Im Vorjahr ließ er sich bei der Versammlung in Belgrad aber eine Tür offen. Das Präsidentenamt beim Weltverband kommt für Ceferin indes nicht infrage. Seit 2016 ist Ceferin im Amt. Der nächste Wahlkongress der UEFA findet im kommenden Jahr am 22. April in Astana/Kasachstan statt.

Mit Blick auf die aktuelle Lage im Machtkampf zwischen den Verbänden sieht Al-Khelaifi großen Handlungsbedarf. „Es ist wirklich traurig, die aktuelle Situation zu sehen. Anstatt unser Spiel zu verbessern, verschwenden wir unsere Zeit mit Problemen und Streitigkeiten. Fußball funktioniert, wenn wir einander zuhören, wenn wir transparent miteinander umgehen und vor allem, wenn wir ehrlich sind“, sagte der 52-Jährige aus Katar: „Ungeachtet unserer Differenzen – der Fußball ist größer und wichtiger als jeder Einzelne von uns.“