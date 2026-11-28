Bitterer Nachmittag für den FC St. Pauli. Die Hamburger führen bis in die Nachspielzeit und können doch nicht gewinnen.

Der FC St. Pauli hatte den ersten Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga dicht vor Augen, am Ende standen die Hamburger mit leeren Händen da. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit bei Dynamo Dresden 1:2 (0:0) und kommt im Tabellenmittelfeld nicht vom Fleck.

Erik Ahlstrand (79.) brachte die Gäste in Führung, die Joker Thomas Keller (90.+4, Foulelfmeter) und Kaan Inanoglu (90.+6) drehten in einer irren Schlussphase das Spiel. Dresden schloss mit 15 Punkten zu St. Pauli auf.

Dresden bestraft St. Pauli spät

Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne. Der Dresdner Patrice Covic fand seinen Meister aber in Torhüter Ben Voll (4.), ehe die Gäste zu einer ersten Druckphase kamen. Youssoupha Niang köpfte eine Flanke von Ahlstrand an die Latte (13.), eine Minute später scheiterte Tomoya Ando an Schlussmann Lennart Grill. Aber auch die Gastgeber blieben gefährlich und hatten bei einem Latten-Kopfball von Robert Wagner Pech (22.). Auf der anderen Seite vergab Arkadiusz Pyrka zweimal die Führung für St. Pauli (25., 31.).

Nach dem Wechsel übernahmen zunächst die Gäste die Kontrolle, die Chance zur Führung bot sich aber Dynamo. Ben Bobzien verzog aber knapp (56.). St. Pauli tat sich in dieser Phase schwer, zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Ahlstrand blieb dann aber eiskalt, doch Dresden bestrafte die Fehler der Gäste in der Nachspielzeit.

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