Der VfL Wolfsburg zeigt nur in der ersten Hälfte eine dominante Leistung. Ganz spät gelingt Braunschweig der Ausgleich.

Der VfL Wolfsburg hat im hitzigen Nachbarschaftsduell bei Eintracht Braunschweig wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegenlassen. Das Team von Trainer Tobias Strobl musste sich im Stadion an der Hamburger Straße mit einem 1:1 (0:0) begnügen und hat mittlerweile 14 Punkte Rückstand auf den souveränen Tabellenführer Hertha BSC.

Robert Glatzel erzielte in der 80. Spielminute den Führungstreffer für die Wölfe – zugleich war es sein 100. Tor in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Gastgeber glichen ganz spät durch Robin Heusser (90.) aus.

Der VfL Wolfsburg gab spät den Sieg aus der Hand Der VfL Wolfsburg gab spät den Sieg aus der Hand © IMAGO/STEINSIEK.CH

Wolfsburg nicht zwingend genug

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen echten Fight. Die Gäste um Fabian Reese an seinem 29. Geburtstag konnten in der ersten Hälfte ihre fußballerischen Vorteile aufblitzen lassen, waren aber trotz zwölf Torversuchen wie beim Kopfball von Glatzel (39.) nicht zwingend genug. Braunschweig, das ersatzgeschwächt in die Partie gegangen war, hielt in den Zweikämpfen dagegen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht. Wolfsburg suchte immer wieder im tiefstehenden Defensivblock der Löwen nach einer Lücke und fand sie zunächst nicht. Dagegen boten sich den nun frecheren Gastgebern durch Aaron Opoku (54.) und Kevin Ehlers (67.) plötzlich Gelegenheiten. In der Schlussphase war es dann ein packendes Spiel.

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