Rückschlag: Große Kiel-Sorgen nach Pokal-Coup

Die Kleeblätter aus Fürth feiern einen wichtigen Erfolg gegen den direkten Rivalen aus Kiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg gefeiert. Gegen den direkten Konkurrenten Holstein Kiel gewannen die Franken am Sonntag mit 1:0 (0:0). Durch den zweiten Erfolg in den vergangenen drei Spielen sprang Fürth ins Tabellenmittelfeld.

Aaron Keller (87.) traf spät für die Gastgeber, die nun bei zwölf Punkten stehen und die Kieler distanzierten. Die Störche hatten erst am vergangenen Wochenende beim 3:0 gegen Dynamo Dresden ihren ersten Saisonsieg gefeiert, stecken mit acht Punkten nach zehn Spieltagen nun aber wieder ganz unten drin.

Kiel nach Pokal-Coup weiter im Tabellenkeller

Im Ronhof begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe, ohne jedoch allzu gefährlich zu werden. Jannik Dehm (18.) prüfte Holstein-Torwart Timon Weiner per Volley aus 20 Metern, ehe Kiels Hiroki Sekine sieben Minuten später völlig frei über das Tor köpfte. Ansonsten waren Großchancen bis zur Halbzeit Mangelware.

Nach der Pause begann die zweite Hälfte mit etwas mehr Schwung. Fürths Felix Klaus (50.) zielte aus der Distanz nur knapp drüber, Holsteins Adrian Kapralik (53.) scheiterte wenig später im Zuge eines Konters am fränkischen Keeper Florian Hellstern. Kiel erspielte sich in der Folge ein Übergewicht an Möglichkeiten, Hellstern parierte gegen Phil Harres (66.). Trotz allem schlug Fürth kurz vor Schluss zu, Keller vollstreckte aus spitzem Winkel.

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