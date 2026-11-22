Hertha BSC scheint aktuell nicht zu stoppen zu sein. Der Spitzenreiter siegt weiter und baut seine Führung in der Tabelle aus.

Spitzenreiter Hertha BSC hat seinen Höhenflug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Tabellenführung ausgebaut – und das mit einer echten Machtdemonstration. Die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Stefan Leitl erspielte sich am Sonntag beim Aufsteiger Energie Cottbus ein klares 4:0 (1:0) und distanzierte die Konkurrenz auf nun zehn Punkte.

Sebastian Grönning (6.), Paul Seguin (48.), Deyovaisio Zeefuik (89.) und Gustaf Nilsson (90.) bescherten dem Hauptstadtklub den elften Sieg im zwölften Spiel. Mit 34 Punkten ist der Vorsprung vor den Verfolgern um den 1. FC Nürnberg (24) mehr als komfortabel.

Kompromisslos von Beginn an

Hertha legte einen Blitzstart in das Berlin-Brandenburg-Duell hin: Grönning köpfte die Gäste nach einer Ecke in Führung. Cottbus spielte jedoch mutig mit, ein Handelfmeter blieb den Gastgebern nach einem Block von Hertha-Verteidiger Zeefuik verwehrt. Seine Entscheidung auf Strafstoß nahm Schiedsrichter Florian Exner nach Ansicht der Videobilder zurecht zurück (23.), Zeefuik hatte den Arm klar angelegt.

Hertha wurde mit der Führung im Rücken passiver, machte es den Cottbusern hinten jedoch schwer. Seguin erhöhte direkt nach der Pause ebenfalls per Kopf nach einer Ecke. Die Schlussphase musste Cottbus zudem zu zehnt bestreiten, nachdem Doumbia als letzter Mann Jon Dagur Thorsteinsson abgeräumt hatte.

Cottbus, seit nun sieben Spielen ohne Erfolg, musste die letzte halbe Stunde nach der Roten Karte wegen einer Notbremse von Fousseny Doumbia (58.) in Unterzahl überstehen. Er hatte als letzter Mann Jon Dagur Thorsteinsson abgeräumt. Mit elf Zählern steckt Trainer Claus-Dieter Wollitz mit seinem Team im Tabellenkeller fest. In der Nachspielzeit sah noch Berlins Soufian Gouram Gelb-Rot (90.+3).

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