Dresdner Brustlöser im Zweitliga-Keller

Dynamo Dresden verlässt durch den 3:0-Sieg gegen Greuther Fürth den letzten Tabellenplatz. Bei den Kleeblättern erwischt Hendry Blank einen ganz schwachen Abend.

Dynamo Dresden hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet und den letzten Tabellenplatz verlassen. Die Sachsen gewannen mit 3:0 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und machten in der Tabelle einen Sprung. Für die Dresdner war es der erst dritte Saisonsieg, alle holten sie im eigenen Stadion.

Robert Wagner (31.) und Ben Bobzien (41.) sorgten für die komfortable Halbzeitführung. Beide trafen jeweils mit abgefälschten Schüssen, nach der Pause war Vincent Vermeij (55.) erfolgreich. In der Defensive stand Dresden weitgehend sicher, zudem war Torhüter Lennart Grill ein solider Rückhalt. Fürths Innenverteidiger Hendry Blank flog mit Gelb-Rot vom Platz (62.).

Bobzien an allen Toren betiligt

Fürth hatte den besseren Start erwischt und erspielte sich durch Felix Klaus (22.) sowie Sacha Banse (24.) erste gute Möglichkeiten. Grill parierte die Distanzschüsse sicher. Dann schlug Dresden zweimal eiskalt zu – und profitierte jeweils davon, dass Blank die Schüsse entscheidend ablenkte.

Im bisherigen Saisonverlauf hatte Dresden nach Führung noch 13 Punkte verspielt, diesmal blieben die Gastgeber aber konzentriert. Vermeij verwertete eine Vorlage des sehr starken Bobzien, kurz darauf schwächte Blank seine Mannschaft zusätzlich. Nach einem taktischen Foul zeigte ihm Schiedsrichter Michael Bacher Gelb-Rot.

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