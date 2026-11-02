Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Sonntag die SG Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist um 13.30 Uhr.

Lautern – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Abwehr des FCK ließ in elf Ligaspielen nur sieben Gegentore zu – kein anderes Team kassierte weniger. Achtmal blieb Kaiserslautern ohne Gegentreffer und stellte damit den Zweitliga-Rekord zu diesem Saisonzeitpunkt ein.

Dynamo gewann zuletzt mit 3:0 gegen Greuther Fürth. Ben Bobzien traf selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Vier seiner fünf Zweitliga-Heimspiele gegen Dresden gewann der FCK. Gegen keinen anderen Verein, den Kaiserslautern mindestens fünfmal in der 2. Bundesliga empfing, ist sein Punkteschnitt höher als die 2,4 Punkte gegen Dynamo.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Kaiserslautern gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.