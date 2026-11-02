Kaiserslautern ist gut in Schuss

Holstein Kiel empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 13.00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Holstein Kiel trifft heute in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 13.00 Uhr.

Kiel – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für Trainer Mitch Kniat begann seine Amtszeit bei den Störchen mit einer 0:3-Niederlage in Wolfsburg. Beim 0:1 traf Kiel ins eigene Tor, die weiteren Gegentreffer fielen nach individuellen Fehlern.

Kaiserslautern auswärts ohne Gegentor

Die Roten Teufel blieben in ihren vergangenen drei Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga ohne Gegentor. Die beiden jüngsten Partien in der Fremde gewann die Mannschaft von Torsten Lieberknecht.

Holstein Kiel und Kaiserslautern teilten die Siege

In der Vorsaison gewann Kaiserslautern das Hinspiel gegen Kiel zu Hause mit 4:1. Im Rückspiel setzten sich die Störche im Holstein-Stadion mit 3:0 durch.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSV gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.