Hertha BSC empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC empfängt den VfL Wolfsburg heute Abend in der 2. Bundesliga. Anstoß zum Duell am elften Spieltag ist um 20.30 Uhr im Olympiastadion Berlin.

Mit Fabian Reese steht vor allem ein Spieler im Fokus. Der Mittelfeldspieler trifft mit Wolfsburg auf seinen langjährigen Ex-Klub. Bereits im Vorfeld gab es Drohungen, weshalb die Berliner offenbar besondere Vorkehrungen im Stadion ergreifen.

2. Bundesliga heute: Hertha – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro, Sky

: RTL Nitro, Sky Livestream : RTL+, WOW

: RTL+, WOW Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Berliner haben unter Trainer Stefan Leitl 28 Punkte aus zehn Spielen geholt – die beste Bilanz eines Klubs zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga. Neun Siege und ein Unentschieden stehen für den Tabellenführer zu Buche.

VfL Wolfsburg reist als Tabellendritter an

Der VfL belegt mit 19 Punkten den Relegationsplatz. Auf die Hertha hat die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl damit neun Punkte Rückstand.

Hertha BSC gegen Wolfsburg: Sieg beim vergangenen Ligaduell

Das vergangene Bundesliga-Duell gewann Hertha mit 2:1 in Wolfsburg, zu Hause blieben die Berliner gegen den VfL aber in sechs Bundesliga-Partien in Folge sieglos. Beim Auswärtssieg am abschließenden Spieltag stand Hertha bereits als Absteiger fest, während Wolfsburg die Europacup-Plätze verpasste.

Wird Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL Nitro kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.