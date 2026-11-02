Die SG Dynamo Dresden empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach der 1:2-Niederlage in Hannover empfängt SG Dynamo Dresden heute Abend die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 18.30 Uhr.

2. Bundesliga: Dresden – Fürth heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Dynamo fehlen gegen Fürth zwei gesperrte Spieler: Friedrich Müller sah zuletzt in Hannover die Gelb-Rote Karte, auch Brooklyn Ezeh steht nicht zur Verfügung. Müller kommt in dieser Zweitliga-Saison auf die meisten Ballkontakte und Pässe innerhalb der Dresdner Mannschaft – bei einer Passquote von 90 Prozent.

Fürth punktet nach Rückständen

Das Kleeblatt holte in dieser Saison bereits sechs Punkte nach Rückständen. Gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg und Hertha BSC ist das der höchste Wert der Liga.

Dresden mit Heimserie gegen Fürth

Gegen keinen Zweitligisten kassierte Dresden mehr Niederlagen als gegen Fürth. Zu Hause verlor Dynamo allerdings nur eines der vergangenen sieben Zweitliga-Duelle mit dem Kleeblatt und gewann dabei dreimal.

Wird SG Dynamo Dresden gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SG Dynamo Dresden gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.