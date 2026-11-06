Cottbus setzt Negativserie in der zweiten Liga fort

Kaum Chancen, keine Tore: Energie Cottbus verpasst beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig erneut einen Sieg.

Kein Sieger im Kellerduell: Eintracht Braunschweig und Energie Cottbus treten in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Durch das 0:0 am Freitagabend verpassten es beide Klubs, sich etwas Luft auf die Gefahrenzone zu verschaffen.

Für Cottbus setzte sich der Negativlauf fort: Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz, die zuletzt fünfmal in Folge eine Führung verspielt hatte, ist seit sechs Partien sieglos. Im Verlauf des weiteren Spieltags droht dem Aufsteiger der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Magerkost in Braunschweig

Für beide Klubs sei „viel Druck auf dem Kessel“, hatte Wollitz im Vorfeld gesagt. Die Braunschweiger, die ihre vergangenen beiden Heimspiele gewonnen hatten, bestimmten die erste Halbzeit, hatten allerdings Glück, dass der Abschluss von Christian Kinsombi (14.) nur am Pfosten landete. Nach der Pause machte Cottbus den aktiveren Eindruck, klare Chancen blieben aber Mangelware.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach