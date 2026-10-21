Hetzjagd gegen Reese? Sein Trainer stellt etwas klar

Tobias Strobl stellt dem VfL Wolfsburg nach dem ersten Viertel der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ein ordentliches Zwischenzeugnis aus. Sein Team habe immerhin einen Umbruch hinter sich.

15 Punkte aus den ersten acht Spielen, Platz drei in der Tabelle: Tobias Strobl, Trainer des VfL Wolfsburg, hat seinen Spielern nach dem ersten Viertel der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ein ordentliches Zwischenzeugnis ausgestellt.

„Wenn wir sagen, wir seien komplett zufrieden, dann wäre es ein bisschen zu schön geredet. Aber wir hatten einen Umbruch und wussten, dass die ersten Spiele eine Findungsphase sind“, sagte Strobl am Rande eines VW-Termins.

Tobias Strobl will mit seinem Team nachlegen Tobias Strobl will mit seinem Team nachlegen © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jan-Frederic Helbig

Wolfsburg trifft im Pokal auf Freiburg

Der Start sei daher „erstmal okay“, aber sein Team solle idealerweise in den nächsten Spielen beim VfL Bochum am Freitag (18.30 Uhr) und gegen den VfL Osnabrück am 31. Oktober nachlegen. Gelingt dies, könne man sagen, dass es „ein sehr gelungener Start“ war, betonte der Coach des Bundesliga-Absteigers.

Am kommenden Mittwoch steht noch das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim SC Freiburg an. „Es hätte auch leichtere Lose gegeben“, sagte Strobl. Seine Mannschaft wolle aber die Herausforderung annehmen.

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