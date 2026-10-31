Reese-Traumtor ebnet Wolfsburg den Weg

Bundesliga-Absteiger Wolfsburg ist auch dank Fabian Reese für das Topspiel bei Hertha BSC gerüstet.

Angeführt von Fabian Reese hat der VfL Wolfsburg seine Aufstiegsambitionen in der 2. Bundesliga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl besiegte nach einem Tor und einer Vorlage von Reese den VfL Osnabrück 2:0 (1:0) und kletterte zumindest bis zum Sonntag auf Platz zwei. Aufsteiger Osnabrück liegt weiter im Tabellenmittelfeld.

Reese brachte die nun seit fünf Spielen ungeschlagenen Gastgeber sehenswert in Führung (30.), Muhammed Damar legte nach (50.). Damit sind die Wolfsburger für das Topspiel am kommenden Samstag beim Spitzenreiter Hertha BSC gerüstet, für Reese ist es eine brisante Rückkehr.

Fabian Reese (r.) traf sehenswert für Wolfsburg gegen Osnabrück Fabian Reese (r.) traf sehenswert für Wolfsburg gegen Osnabrück © IMAGO/STEINSIEK.CH

Reese schlenzt in den Winkel

Der Bundesliga-Absteiger begann dominant und hatte durch Damar die erste gute Möglichkeit (24.). Dann erkämpfte sich Reese gegen Adrian Beck den Ball und schlenzte ihn sehenswert in den Winkel. Niklas Wiemann verpasste für die Gäste den Ausgleich (45.).

Nach dem Wechsel stand wieder der starke Reese im Mittelpunkt. Er setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch und hatte das Auge für Damar, der ohne Probleme erhöhte. Kapitän Maximilian Arnold verfehlte das Osnabrücker Tor mit einem Freistoß nur knapp (63.).

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