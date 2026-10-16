Nach sieben Siegen in sieben Spielen kommt Tabellenführer Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinaus. Tim Walter besteht sein Endspiel.

Serie gerissen, Rekord verpasst: Hertha BSC hat ausgerechnet beim bisherigen Schlusslicht Holstein Kiel erstmals in dieser Zweitliga-Saison Federn gelassen.

Durch das 0:0 nach sieben Siegen in sieben Spielen gehört der alleinige Startrekord der Liga weiterhin Hannover 96, die Niedersachsen hatten 1986/87 die ersten acht Begegnungen gewonnen.

Der hadernde Josip Brekalo (r.) Der hadernde Josip Brekalo (r.) © IMAGO/Ole Jacobsen

Torloses Remis: Hertha lässt erstmals Punkte liegen

Kiel bleibt zwar das einzige Team der Liga ohne Sieg, für den zuletzt kritisierten Trainer Tim Walter war der Punkt aber ein unerwarteter Erfolg. Zumindest bis Sonntag kletterten die Störche auf den 16. Platz.

„Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn dieser Rekord in Verbindung mit meinen Jungs gebracht wird“, hatte Berlins Trainer Stefan Leitl vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Doch dafür tat seine Mannschaft zunächst zu wenig. Die Berliner waren in einer umkämpften Partie zwar die bessere Mannschaft, Oluwaseun Adewumi nutzte seine Chancen (11./15.) aber nicht.

Kurz nach der Pause hatte Adrian Kapralik sogar die Kieler Führung auf dem Fuß (48.). „Es geht nicht um mich, es geht um den Verein“, hatte Coach Walter vor dem Spiel gesagt. Seine Elf warf in der Schlussphase gegen immer stärkere Herthaner dann auch alles in die Waagschale.

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Tumulte um Kiel-Coach Walter? „Ich wollte schlichten!“

„Dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen, ist ganz normal“, sagte Kiel-Trainer Walter nach Abpfiff bei Sky. Seit acht Spielen wartet der KSV nun schon auf einen Dreier. Dennoch bewertete der KSV-Coach den Auftritt seiner Mannschaft gegen den Tabellenführer als positiv: „Ich finde, meine Jungs haben alles reingehauen. Von meiner Mannschaft war es ein sehr guter Auftritt.“

Nach Abpfiff geriet Walter augenscheinlich auch noch mit Hertha-Spieler Linus Gechter aneinander – was Walter jedoch prompt abtat: „Ich wollte schlichten“, erklärte er. „Ich habe ihn weggeschoben, weil er mit Phil Harres aneinander geraten ist.“

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