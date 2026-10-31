Der KSC macht in der Tabelle einen Sprung, mit Konsequenzen für Sandro Wagner und Hannover 96.

Der Karlsruher SC hat in der 2. Bundesliga einen kleinen Befreiungsschlag gelandet. Die Badener erkämpften sich am Samstagabend ein 2:1 (1:0) gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim und kletterten vorübergehend vom vorletzten auf den elften Platz.

Neues Schlusslicht ist mindestens bis Sonntag Sandro Wagners Hannover 96.

Tim Civeja (19.) und Kapitän Marvin Wanitzek (80.) per Freistoß schossen den KSC nach dem DFB-Pokalaus bei Borussia Mönchengladbach (0:2) zum dritten Saisonsieg. Die Heidenheimer, für die Alessandro Vogt (88.) traf, warten seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg, in der ausgeglichen Liga bleibt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt aber erstmal Sechster.

Am Sonntag könnten die Karlsruher, die sich im Vergleich zum Saisonstart deutlich verbessert zeigten und auch höher hätten gewinnen können, nach den Spielen der Konkurrenz wieder zurückfallen. Dann spielt auch der neue Tabellenletzte Hannover mit dem noch sieglosen Trainer Wagner im Kellerduell gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr/Sky).