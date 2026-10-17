Sandro Wagner wartet weiter auf seinen ersten Sieg als Hannover-Trainer. 96 trifft Aluminium, dominiert weite Phasen und gerät dennoch in Rückstand. Erst Chakroun rettet den Niedersachsen das 1:1.

Sandro Wagner hat auch in seinem zweiten Spiel als Trainer von Hannover 96 einen Sieg verpasst. Am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kamen die Niedersachsen gegen Erstligaabsteiger FC St. Pauli über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus.

Abdoulie Ceesay (45.+1) traf für die Gäste aus Hamburg bei ihrer ersten großen Torchance. Husseyn Chakroun (48.) bescherte 96 nach dem ernüchternden 0:3 beim 1. FC Magdeburg im ersten Spiel unter dem früheren Augsburger Bundesligacoach Wagner zumindest einen Punkt.

Sandro Wagner bei seinem ersten 96-Heimspiel Sandro Wagner bei seinem ersten 96-Heimspiel © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jan Rollinger

Damit liegt Hannover zunächst drei Punkte vor der Abstiegszone. St. Pauli, das zum fünften Mal in Folge unbesiegt blieb, fehlen vier Punkte zum Aufstiegs-Relegationsplatz.

Dabei jubelten die Zuschauer in der gut gefüllten Arena am Maschsee in der 9. Minute schon, als Chakroun mit einem satten Schuss aus gut 15 Metern traf. Zuvor allerdings stand Benjamin Källman leicht im Abseits, das Tor wurde zurückgenommen.

2. Bundesliga: Wagner treibt Team von der Seite an

Hannover, immer wieder gestenreich von Wagner an der Seitenlinie angetrieben, blieb energischer. Nach einer Eckenvariante landete der Kopfball des unbedrängten Virgil Ghita aus drei Metern an der Latte (29.) – schon zum achten Mal in der noch jungen Saison verhinderte Aluminium einen Treffer der Roten.

Auf der Gegenseite fand Louis Oppie mit einer scharfen Flanke von links den Kopf von Ceesay, der den 96-Verteidigern entwischte und Hannover schockte. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Hannover, diesmal stand Chakroun zwar einige Meter im Abseits, der Ball kam aber von Pauli-Verteidiger Lars Ritzka. Die Intensität wurde nun auf beiden Seiten immer höher, mit Vorteilen für St. Pauli.