Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel rückt nach dem Erfolg gegen Eintracht Braunschweig ins Tabellenmittelfeld.

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat dank Doppeltorschütze Felix Klaus den ersten Heimsieg der Saison eingefahren und ist damit vorerst aus der Abstiegszone geklettert.

Mit dem 2:0 (1:0) am achten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig beendete die Mannschaft von Heiko Vogel, die in der vergangenen Spielzeit nur über die Relegation die Klasse gehalten hatte, eine Sieglos-Serie von vier Spielen.

Klaus zieht mit Zoma gleich

Klaus erzielte nach einer Vorlage von Paul Will vollkommen ungehindert den Führungstreffer (32.) per Schuss aus der Drehung. In der 63. Minute legte er mit einem Abschluss von der rechten Seite unter die Latte nach. Mit sieben Saisontoren ist der Kapitän nun gemeinsam mit dem Nürnberger Mohamed Ali Zoma Toptorschütze der Liga.

Die Gäste präsentierten sich von Beginn an zwar wacher und mit Zug zum Tor, Fürth hatte aber die erste Chance nach 20 Minuten: Omar Sillah köpfte den Ball knapp am Tor vorbei.

Im Anschluss war das Kleeblatt die aktivere Mannschaft und ging in Führung, Pohlmann verstolperte wenig später die große Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen (35.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, vor allem die Niedersachsen drehten nochmal auf, letztlich aber ohne Erfolg.