Holstein Kiel empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC reist heute Abend mit der Chance auf einen neuen Vereinsrekord im deutschen Profifußball zu Holstein Kiel.

Um 18.30 Uhr trifft die Alte Dame im Holstein-Stadion auf die bislang sieglosen Störche, die in ihrer Zweitliga-Saison erst vier Punkte gesammelt haben. Schiedsrichter der Partie ist Jarno Wienefeld.

2. Bundesliga heute live: Kiel – Hertha im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Holstein Kiel ist erstmals nach den ersten sieben Spielen einer Saison in der 2. Bundesliga noch ohne Sieg geblieben. Vier Unentschieden und drei Niederlagen bedeuten zugleich den schwächsten Saisonstart der Vereinsgeschichte in der eingleisigen 2. Bundesliga. Saisonübergreifend sind die Kieler seit neun Zweitliga-Partien ohne Erfolg, zu Hause blieb die Mannschaft von Tim Walter in dieser Spielzeit aber in allen drei Auftritten ungeschlagen.

Hertha BSC greift nach dem achten Sieg in Serie

Hertha BSC hat die ersten sieben Ligaspiele gewonnen und kann nun einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Sieben Siege in Serie hatte die Alte Dame im deutschen Profifußball zuvor nur von Dezember 1992 bis März 1993 erreicht. Auch auswärts ist die Bilanz makellos: Hertha gewann die vergangenen vier Zweitliga-Gastspiele und damit erstmals die ersten vier Auswärtspartien einer Saison in der 2. Bundesliga. Josip Brekalo war zuletzt in sechs Zweitliga-Spielen nacheinander direkt an mindestens einem Tor beteiligt.

Holstein Kiel verlor beide Heimduelle mit Hertha BSC

Beide bisherigen Heimspiele von Holstein Kiel gegen Hertha BSC in der eingleisigen 2. Bundesliga gingen verloren. Eine dritte Niederlage in den ersten drei Zweitliga-Heimduellen gegen denselben Gegner gab es für die Störche bislang noch nicht. Stefan Leitl verlor als Trainer in der 2. Bundesliga gegen keinen anderen Coach häufiger als gegen Tim Walter: fünf Niederlagen stehen einem Sieg und einem Unentschieden gegenüber.

Wird Holstein Kiel gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSV gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Holstein Kiel gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.