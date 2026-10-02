Die Hertha BSC empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC geht mit 22 Punkten aus acht Spielen in das Duell mit DSC Arminia Bielefeld und weist damit die beste Ausbeute eines Zweitligisten zu diesem Saisonzeitpunkt seit 26 Jahren auf. Heute Nachmittag empfängt die Alte Dame die Arminia um 13.00 Uhr im Olympiastadion Berlin zum Spiel in der 2. Bundesliga. Schiedsrichter Cristian Ballweg ist für die Partie angesetzt.

Hertha – Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für Hertha endete mit dem Remis in Kiel zwar die Serie von sieben Liga-Siegen, ungeschlagen ist die Mannschaft von Stefan Leitl in dieser Zweitliga-Saison aber weiterhin. Acht Ligaspiele ohne Niederlage gelangen der Alten Dame unter Leitl bislang noch nicht. Im Olympiastadion gewann Hertha die ersten drei Heimspiele allesamt und ist damit als einziges Team der Liga vor heimischer Kulisse noch ohne Punktverlust. Vier Heimsiege zum Start einer Zweitliga-Saison hatte Hertha zuvor nur 1984/85 verbucht.

DSC Arminia Bielefeld gewann zuletzt erstmals seit Februar wieder zwei Zweitligaspiele nacheinander und hat nach acht Partien elf Punkte auf dem Konto. Das ist die beste Ausbeute der Arminia zu diesem Zeitpunkt seit der Aufstiegssaison 2019/20. In der laufenden Spielzeit traf Bielefeld in jedem Zweitliga-Spiel, was neben der Arminia nur noch dem 1. FC Nürnberg und dem FC St. Pauli gelang. Drei Siege in Folge in den ersten beiden Ligen hat Bielefeld allerdings seit Februar/März 2020 nicht mehr erreicht.

Wird Hertha BSC gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hertha BSC gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.