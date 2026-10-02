Energie Cottbus empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr im LEAG Energie Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Energie Cottbus empfängt den 1. FC Nürnberg heute Abend um 18.30 Uhr im LEAG Energie Stadion.

Schiedsrichter Felix Bickel ist für die Partie in der 2. Bundesliga angesetzt.

2. Bundesliga heute live: Cottbus – Nürnberg im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Nach sieben Saisonspielen steht Energie Cottbus bei acht Punkten – gemeinsam mit 2013/14, 1998/99 und 1997/98 ist das die geteilt schwächste Bilanz des Klubs zu diesem Zeitpunkt einer Zweitliga-Saison. Zugleich sind die Lausitzer der erste Zweitligist der Drei-Punkte-Ära, der mit lediglich acht Zählern nach sieben Partien dennoch unter den ersten Acht der Tabelle steht. Die 16 Gegentore bedeuten aktuell zudem den höchsten Wert aller Teams in der Liga.

1. FC Nürnberg reist mit langer Serie nach Cottbus

Der 1. FC Nürnberg hat 17 Punkte aus den ersten sieben Saisonspielen geholt – nur 2000/01 stand der Club in der eingleisigen 2. Bundesliga zu diesem Zeitpunkt mit 19 Zählern besser da. Seit zwölf Zweitliga-Partien ist Nürnberg ungeschlagen, sieben Siege und fünf Unentschieden bilden die längste laufende Serie der Liga. Mit 20 Treffern stellt der FCN außerdem die beste Offensive und einen Vereinsrekord nach sieben Saisonspielen in der eingleisigen 2. Bundesliga.

Energie Cottbus wartet gegen den 1. FC Nürnberg seit über 23 Jahren

Energie Cottbus gewann seit über 23 Jahren kein Pflichtspiel mehr gegen den 1. FC Nürnberg. Der jüngste Erfolg war ein 2:1-Heimsieg in der Bundesliga unter Ede Geyer, danach folgten in acht Duellen vier Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt trafen beide Klubs in der Bundesliga-Relegation 2008/09 aufeinander, als Cottbus mit 0:3 zu Hause und 0:2 auswärts unterlag.

Wird Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCE gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.