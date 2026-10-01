Kaiserslautern-Fan Torsten Lieberknecht spricht im SPORT1-Interview über seinen Lebenstraum, die Roten Teufel in die Bundesliga zu führen.

Der Aufstieg in die Bundesliga ist das große Ziel für den 1. FC Kaiserslautern. Torsten Lieberknecht verrät im Interview mit SPORT1, dass für ihn im Erfolgsfall ein „Lebenstraum“ in Erfüllung gehen würde. Der Lautern-Fan ist sich seiner Verantwortung bewusst: „Es gibt eine Generation von Kindern, die den FCK noch nie in der Bundesliga gesehen hat. Das wollen wir ändern.“

Dieser Traum „ist auch das, was mich antreibt“, erklärt der 53-Jährige. Lieberknecht selbst spielte im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal für die Pfälzer. Dort wurde er zum Kapitän der U19 und absolvierte zwei Jahre später sein Bundesligadebüt mit Kaiserslautern. Fan ist Lieberknecht schon seit seiner Kindheit.

Lebenslanger Kaiserslautern-Fan Torsten Lieberknecht will seinen Lieblingsklub als Trainer in die Bundesliga bringen Lebenslanger Kaiserslautern-Fan Torsten Lieberknecht will seinen Lieblingsklub als Trainer in die Bundesliga bringen © IMAGO/Jan Huebner

Lieberknecht: „Dieser Verein hat es verdient“

Geboren ist der Trainer in Bad Dürkheim. Nur 36 Kilometer trennen die Kleinstadt von Kaiserslautern. Umso größer ist sein Verlangen nach dem Wiederaufstieg. „Ich verspüre eine Sehnsucht danach“, schwärmte Lieberknecht: „Ich mache das natürlich auch für mich, aber hauptsächlich für meine Spieler, für meine Mannschaft, für die vielen Mitarbeiter und für die vielen, vielen FCK-Fans.“

Auch wenn es am Betzenberg seit seinem Amtseintritt nicht immer ruhig gewesen ist, bleibt Lieberknecht hartnäckig: „Ich gehe auch durch nicht ganz kritikfreie Wochen und halte den Kopf hin. Aber ich mache es gerne, weil dieser Verein es verdient hat.“

Sportlich ist Kaiserslautern so gut wie lange nicht mehr

Eine stabile Basis hat Kaiserslautern bereits geschaffen. Nach vier Jahren in der 2. Bundesliga ohne ernsthafte Abstiegsängste, hat der Klub ein Grundgerüst, um im Aufstiegsrennen mitspielen zu dürfen.

In der laufenden Saison steht man nach fünf Spieltagen mit nur einer Niederlage auf dem fünften Tabellenplatz. Zwei Punkte trennen die Lauterer vom Relegationsplatz und fünf vom direkten Aufstiegsplatz.

DEINE MEINUNG

Lieberknecht, der bereits mit Eintracht Braunschweig (12/13) und Darmstadt 98 (22/23) den Bundesliga-Aufstieg feiern durfte, „weiß, wie schwer und wie weit so ein Weg ist und was alles dazugehört und wie viele andere Mannschaften sich auch so einen Traum verwirklichen wollen.“

Am Wochenende bekommt es Lieberknecht mit einem direkten Aufstiegs-Konkurrenten zu tun. Kaiserslautern gastiert beim Tabellendritten 1. FC Heidenheim. Ein echter Härtetest und eventuell ein wegweisendes Spiel auf dem Weg zur Erfüllung des Lebenstraums.

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