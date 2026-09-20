Vor Wagner-Ankunft: Hannover besiegt Bochum

Einen Tag vor dem ersten Training unter dem Ex-Nationalspieler sendet 96 ein deutliches Lebenszeichen.

Das dürfte dem neuen Cheftrainer gefallen: Hannover 96 hat den Abwärtstrend der vergangenen Wochen gestoppt und den zweiten Dreier der Saison eingefahren. Noch ohne Sandro Wagner an der Seitenlinie, aber mit frischem Elan gewannen die Niedersachsen mit 2:1 (2:0) gegen den VfL Bochum und verbesserten ihr Punktekonto im letzten Spiel vor der Länderspielpause auf sieben.

In Spiel eins nach dem Rauswurf von Christian Titz trafen Stefan Teitur Thordarson (24.) und Marcel Hartel (43.) für Hannover. Mehr als der Anschlusstreffer durch Tom Meyer (77.) gelang Bochum trotz einer beherzten Schlussoffensive nicht mehr.

Sandro Wagner beginnt am Montag bei Hannover 96

Am Montag wird Hannovers Aushilfscoach Lars Barlemann, der interimsweise für ein Spiel einsprang, die Geschäfte an Neu-Trainer Wagner übergeben. Der Ex-Nationalspieler, dessen Verpflichtung am Samstag bekannt gegeben wurde, soll dann offiziell vorgestellt werden und auch erstmals das 96-Training leiten.

Am Sonntag konnte sich Hannover auch bei Leo Weinkauf bedanken. Der Torhüter hielt sein Team vor allem in der ersten Halbzeit mit einigen starken Paraden im Spiel. Vorn zeigte sich 96 zudem sehr effizient und nutzte seine Chancen konsequent. Bochum kassierte nach zwei Auswärtssiegen seine erste Saison-Niederlage auf fremdem Platz und liegt wie Hannover bei sieben Punkten.

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