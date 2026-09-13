Heidenheim mit spätem Erfolg

Der Bundesliga-Absteiger spielt gegen die sieglosen Kieler lange in Überzahl. In der Schlussphase erzielt Jonas Föhrenbach das entscheidende Tor.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat seinen jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer-Urgestein Frank Schmidt gewann zuhause gegen das weiterhin sieglose Holstein Kiel spät mit 1:0 (0:0).

Jonas Föhrenbach erlöste den FCH mit seinem umjubelten Treffer in der 84. Minute. Der FCH spielte ab der 50. Minute in Überzahl: Jonas Therkelsen sah wegen wiederholten Foulspiels (50.) Gelb-Rot.

Heidenheim hat sein Heimspiel gegen Kiel gewonnen Heidenheim hat sein Heimspiel gegen Kiel gewonnen © IMAGO/Eibner

2. Bundesliga: Heidenheim setzt sich oben fest

Nach der Pokal-Blamage beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II gelang dem Team von der Ostalb der dritte Ligasieg in Folge. Damit setzt sich der FCH mit nunmehr zwölf Punkten als Dritter oben fest. Kiel wartet dagegen auch nach dem fünften Ligaspiel der Saison auf einen Dreier.

Die Mannschaft von Tim Walter holte bisher nur drei Remis. Heidenheim ist am kommenden Sonntag bei Arminia Bielefeld gefordert, Holstein strebt im Heimspiel gegen Osnabrück die Trendwende an.

Ohne den erkrankten Torjäger Budu Siwsiwadse begann der FCH verhalten. Das ersatzgeschwächte Kiel hatte mehr vom Spiel. Für Gefahr konnten die ideenlosen „Störche“ aber kaum sorgen. Heidenheim kam erst nach gut einer halben Stunde etwas in Schwung. Doch nennenswerte Chancen sahen die Fans in der Voith-Arena vor der Pause nicht. Erst nach dem Wechsel agierte der Absteiger druckvoll, begünstigt auch durch die Überzahl. Die Chancenverwertung ließ aber lange zu wünschen übrig – ehe Föhrenbach nach einer Ecke traf.

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