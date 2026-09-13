Schwalbe? Trainer reagiert sauer

Leonardo Bittencourt geht im Strafraum zu Boden und signalisiert ein Foul. Die TV-Bilder überführen den Neuzugang von Energie Cottbus jedoch eindeutig.

Leonardo Bittencourt hat im Zweitligaspiel zwischen Energie Cottbus und dem Karlsruher SC (3:0) mit einer klaren Schwalbe für Aufsehen gesorgt.

Schiedsrichter Robert Hartmann entschied im ersten Moment zwar auf Strafstoß für die Cottbuser, nahm den Elfmeter nach Einsatz des VAR aber korrekterweise zurück.

Bittencourt versuchte, einen Elfmeter zu schinden Bittencourt versuchte, einen Elfmeter zu schinden © IMAGO/Jan Huebner

Für diese Schwalbe gibt es Gelb

In der 16. Minute war Bittencourt im Strafraum des KSC zu Boden gegangen. Tim Civeja war der Ball zu weit nach vorne gesprungen – Bittencourt spritzte dazwischen, ging zu Boden und signalisierte deutlich, er sei am Fuß getroffen worden.

Referee Hartmann zeigte zwar zunächst auf den Punkt, doch die Bilder überführten den vermeintlich Gefoulten schnell: Zwischen Civeja und Bittencourt gab es keinen Kontakt, der Cottbus-Star knickte ein, hob an und versuchte so den Strafstoß für Energie zu schinden. Hartmann nahm den Elfmeter zurück und zeigte Bittencourt die Gelbe Karte für dessen Schwalbe.

Bittencourt zur Halbzeit ausgewechselt

Cottbus-Trainer Pele Wollitz wollte die Entscheidung des Unparteiischen nicht wahr haben und winkte ungläubig ab. Sein Offensivstar Bittencourt war erst im Sommer vom SV Werder Bremen zurück zu seinem Jugendklub in die Lausitz gewechselt. Dort hatte der 32-Jährige von 1999 bis 2012 gespielt und sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen.

Kurz vor der Pause konnte Cottbus dann aber doch noch jubeln. Lukas Michelbrink gelang in der Nachspielzeit die Führung (45+2′). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Pelivan auf 2:0 für die Gäste (55.). Er war zur Halbzeit für Bittencourt eingewechselt worden, der nach seiner Gelben Karte in der Kabine geblieben war. Justin Butler besorgte die endgültige Entscheidung (62.).

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