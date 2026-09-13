Cottbus holt zweiten Saisonsieg

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen darf sich der Aufsteiger über einen ordentlichen Start freuen. Beim Auswärtsspiel in Karlsruhe lassen die Lausitzer dem KSC keine Chance.

Aufsteiger Energie Cottbus hat sich mit einem starken Auftritt den zweiten Dreier der Saison gesichert. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz überzeugte beim Karlsruher SC mit einem 3:0 (1:0), nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten dürfen sich die Lausitzer über einen ordentlichen Start in ihre erste Zweitliga-Saison seit zwölf Jahren freuen.

Lukas Michelbrink (45.+2), Dominik Pelivan (55.) und Justin Butler (62.) sorgten für den ersten Cottbuser Auswärtssieg. Karlsruhe wartet noch auf den zweiten Ligasieg (fünf Punkte).

Energie Cottbus hat einen souveränen Auswärtssieg gefeiert Energie Cottbus hat einen souveränen Auswärtssieg gefeiert © IMAGO/Jan Huebner

Schwalbe: Cottbus-Star sorgt für Aufsehen

Im Wildparkstadion fehlte es trotz zahlreicher Großchancen zunächst nur an Toren. So probierten es die aktiven Cottbuser erfolglos aus der Distanz (10., 14.), auch per Kopf klappte es nicht (23.). Leonardo Bittencourt versuchte, früh einen Elfmeter zu schinden – nach VAR-Überprüfung nahm Referee Robert Hartmann den Strafstoß zurück und verwarnte den Sommerneuzugang mit der Gelben Karte für die Schwalbe.

Auf der Gegenseite rauschte der satte Schuss von Shio Fukuda an die Latte (21.), fünf Minuten später behauptete der Japaner dann den Ball für Louey Ben Farhat, der freistehend scheiterte.

Kurz vor der Pause durften die Gäste dann dank Michelbrink jubeln, zuvor hatte Lucas Copado den Ball stark mit der Hacke abgelegt. Mit diesem Rückenwind lief es dann auch im zweiten Durchgang für Energie, das sich für seinen aktiven Start schnell belohnte.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach