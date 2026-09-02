2. Bundesliga heute: Osnabrück gegen Hertha

Der Osnabrück empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC reist als Tabellenführer mit vier Siegen aus vier Spielen zum VfL Osnabrück.

Heute Nachmittag um 13.30 Uhr empfängt Osnabrück den Hauptstadtklub im Stadion an der Bremer Brücke in der 2. Bundesliga.

Osnabrück – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Osnabrück hat nach zwei Niederlagen zum Auftakt zuletzt zweimal gewonnen und steht damit nach vier Partien bei sechs Punkten. Mehr Zähler hatte der VfL zu diesem Zeitpunkt einer Zweitliga-Saison in diesem Jahrtausend noch nicht gesammelt; in den Spielzeiten 2020/21 und 2019/20 waren es ebenfalls sechs Punkte. Unter Timo Schultz geht es für die Gastgeber nun darum, an die beiden jüngsten Erfolge anzuknüpfen.

Hertha BSC ohne den gesperrten Paul Seguin

Hertha BSC muss in Osnabrück auf Paul Seguin verzichten, der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt fehlt. Seit seinem ersten Zweitliga-Einsatz für die Berliner im Oktober 2025 stand der Mittelfeldspieler in 30 Spieltagen nur einmal nicht in der Startelf. In diesem Zeitraum sammelte Seguin bei Hertha die meisten Einsatzminuten, legte die größte Laufdistanz zurück und verbuchte die meisten Ballgewinne.

Osnabrück gegen Hertha BSC: starke Heimserie des VfL

Gegen keinen anderen aktuellen Zweitliga-Verein mit mindestens zwei Duellen in der eingleisigen 2. Liga weist Osnabrück zu Hause eine höhere Siegquote auf als gegen Hertha BSC. Die vergangenen sieben Zweitliga-Heimspiele gegen die Berliner verlor der VfL nicht: Fünfmal gewann Osnabrück, zweimal endete die Partie unentschieden. Ein weiteres ungeschlagenes Heimspiel gegen Hertha würde für den VfL einen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga bedeuten.

Wird Osnabrück gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird OSN gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Osnabrück gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Osnabrück gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.