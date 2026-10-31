Auf dem Eis in Bremerhaven zeigen die DEB-Frauen eine überzeugende Leistung und schießen sich für die WM warm.

Deutschlands Eishockey-Frauen haben sich wenige Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft in Dänemark (6. bis 16. November) in Torlaune präsentiert.

Angeführt von der starken Dreierpackerin Luisa Welcke siegte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im vorletzten Testspiel vor dem zweiten Jahreshöhepunkt mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) gegen Japan. In Bremerhaven, wo das Team im vergangenen Jahr das Olympia-Ticket gelöst hatte, zeigten die DEB-Frauen dabei insgesamt eine starke Vorstellung.

Carina Strobel brachte die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod in Führung, dann schlug US-College-Spielerin Welcke gleich zwei Mal im Power Play zu (20., 21.). Auch die Japanerinnen nutzten in Folge ihre Überzahl (34.), wie schon beim 5:2 in der Vorrunde der Winterspiele im vergangen Februar behielt Deutschland jedoch klar die Oberhand und lies nur wenig zu. Auch Ronja Hark (45.) traf, ehe Welcke zum dritten Mal jubeln durfte (58.).

Im Anschluss an die in Vorbereitung in Norddeutschland geht es nun nach Dänemark weiter, in Vojens bestreitet die Mannschaft am Dienstag (19.00 Uhr) ihre Generalprobe gegen die Turniergastgeberinnen. Bereits am Samstag steht der wichtige WM-Auftakt gegen Nachbar Österreich in der Hockey Arena in Esbjerg (19.00 Uhr) an.