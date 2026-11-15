USA gegen Kanada: Die Top-Favoritinnen machen den Titel in Dänemark abermals unter sich aus.

Alle Jahre wieder: Bei der Eishockey-WM der Frauen in Dänemark kommt es abermals zum „ewigen“ Finale zwischen den Supermächten USA und Kanada. Die Titelverteidigerinnen und Olympiasiegerinnen aus den USA gewannen ihr Halbfinale gegen Deutschland-Bezwinger Finnland am Sonntag souverän mit 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).

Im Anschluss ließ Kanada ein 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) gegen Schweden folgen. Bei der 25. Austragung der Frauen-WM treffen somit zum 24. Mal im Endspiel am Montag (19.00 Uhr) die Nachbarn aus Nordamerika aufeinander. Mit 13 Titeln ist Kanada Rekordtitelträger, elfmal sicherten sich die USA das Gold. Schweden und Finnland treffen zuvor im Spiel um Bronze aufeinander.

Die deutsche Auswahl war im Viertelfinale gegen Finnland ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod kassierte eine deutliche 0:6-Niederlage und musste den Traum von der ersten WM-Medaille begraben.