DEB-Frauen: Schmid muss von WM abreisen, Seyrer nachnominiert

Stürmerin Schmid hatte sich bei der deutlichen Niederlage gegen die USA am Sonntag verletzt.

Für die deutsche Eishockey-Nationalspielerin Marie-Kristin Schmid ist die WM in Dänemark vorzeitig beendet. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mitteilte, zog sich die Stürmerin bei der deutlichen 0:5-Niederlage am Sonntag gegen die USA eine Verletzung zu, die weitere Einsätze bei dem Turnier unmöglich machen. Bundestrainer Jeff MacLeod nominierte daher Anabel Seyrer nach, die am Dienstag zum Team stoßen wird.

Für die deutsche Mannschaft stehen in der Vorrundengruppe A noch die Duelle mit Tschechien am Dienstag sowie mit der Schweiz am Mittwoch an. Zum Auftakt hatte die Auswahl Österreich mit 2:0 besiegt, bevor die USA im zweiten Spiel zu stark waren.