Chancenwucher: Jobst-Smith schießt DEB-Frauen zum Auftaktsieg

Die deutschen Eishockey-Frauen starten dank ihrer Star-Verteidigerin erfolgreich in das Turnier, müssen aber unnötig zittern.

Katarina Jobst-Smith hat die deutschen Eishockey-Frauen zum Auftaktsieg bei der Weltmeisterschaft in Dänemark geführt. Die Verteidigerin aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL erzielte beim 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) gegen Aufsteiger Österreich in Esbjerg beide Treffer für die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod, die einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machte.

Trotz 50 Schüssen blieb der erste Treffer von Jobst-Smith (28.), neben Stürmerin Laura Kluge eine von zwei Deutschen in der PWHL, lange der einzige in der einseitigen Begegnung. Erst als die Österreicherinnen, die bereits am Freitag mit einem 1:4 gegen Tschechien in ihre erste A-WM der Verbandsgeschichte gestartet waren, ihre Torhüterin vom Eis nahmen, legte Jobst-Smith (59.) nach. Goalie Sandra Abstreiter gelang ein Shutout, die 28-Jährige musste allerdings auch nur 14 Versuche abwehren.

Schon am Sonntag (15 Uhr/MagentaTV) steht für Deutschland das Duell mit Olympiasieger und Titelverteidiger USA an, anschließend warten in der Gruppe A noch die Partien gegen Tschechien (Dienstag, 15 Uhr) und die Schweiz (Mittwoch, 15 Uhr). Im neuen Modus erreichen die vier besten Mannschaften der zwei Fünfergruppen die nächste Runde, zudem sind die fünf besten Nationen der Weltrangliste nicht mehr in der A-Staffel gesetzt.

Nach den beiden souveränen Testspielsiegen über Japan (5:1) und WM-Gastgeber Dänemark (5:0) agierte die DEB-Auswahl mit großem Selbstvertrauen, nur vor dem Tor fehlte die letzte Präzision. Immer wieder schnürten die Deutschen ihren Gegner ein, ließen aber mehrere gute Chancen ungenutzt. Im zweiten Drittel brach dann Jobst-Smith den Bann. Bis zum zweiten Tor der Abwehrspielerin, die in Detroit spielt, musste Deutschland aber um den Sieg zittern.