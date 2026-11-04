Carney: Keine Russen bei Junioren-WM in Kanada

Der kanadische Premierminister legt sich fest: "Die Russen werden nicht dabei sein."

Kanadas Premierminister Mark Carney hat bekräftigt, dass das russische Team trotz der CAS-Zulassung nicht an der Eishockey-WM der Junioren in Alberta ab Weihnachten teilnehmen wird. „Russland und Belarus unterstützen diesen illegalen, ungerechtfertigten, entsetzlichen Krieg in der Ukraine. Solange das andauert, wird kein einziger Athlet dieser Länder für sein Land in Kanada antreten“, sagte Carney Reportern am Rande eines Commonwealth-Gipfels in Antigua: „Wenn Sie also konkret nach der U20-WM fragen: Die Russen werden nicht dabei sein.“

Das Turnier wird in Edmonton und Red Deer in der Provinz Alberta vom 26. Dezember 2026 bis zum 5. Januar 2027 ausgetragen, qualifiziert sind neben Kanada die Vereinigten Staaten, Titelverteidiger Schweden, Lettland, Finnland, Deutschland, die Slowakei, Norwegen, Tschechien und die Schweiz.

Russische Teams sind seit dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine 2022 von allen Turnieren ausgeschlossen, am vergangenen Freitag hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS Russland wieder zugelassen. Daraufhin kündigten die Verbände Finnlands, Schweden, Dänemarks, Norwegens, Tschechiens und Lettlands an, nicht gegen russischen Teams antreten zu wollen. Davon betroffen ist auch die Männer-WM in Deutschland (13. bis 30. Mai 2027).