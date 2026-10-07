WM-Kader der DEB-Frauen steht

Die Eishockey-Nationalmannschaft reist mit einem 25-köpfigen Aufgebot nach Dänemark.

Angeführt von den PWHL-Akteurinnen Sandra Abstreiter und Nina Jobst-Smith reisen die deutschen Eishockey-Frauen zur Weltmeisterschaft nach Dänemark. Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gab am Mittwoch sein 25-köpfiges Aufgebot für das Turnier im November bekannt, in das auch Abwehrstütze Tabea Botthof (Mad Dogs Mannheim) zurückkehrt, die das olympische Turnier zu Beginn des Jahres noch verletzungsbedingt verpasst hatte.

„Die meisten Spielerinnen standen bereits im Olympia-Kader, dazu kommen einige junge Talente sowie erfahrene Spielerinnen, die alle um einen Platz im WM-Kader gekämpft haben,“ sagte MacLeod über seine Zusammenstellung für das Turnier. „Nach unseren Sommer-Lehrgängen und den bisherigen Spielen haben wir eine spannende Mischung in unserem Team.“

Der Bundestrainer nimmt in seinen WM-Kader 21 der 23 Spielerinnen auf, die auch beim olympischen Turnier zu Jahresbeginn in Mailand auf dem Eis standen. Da bei der WM aber zwei weitere Kaderplätze verfügbar sind, stehen neben Rückkehrerin Botthof auch Alexandra Boico (Bishop Kearney Selects), Aileena Dopheide (ERC Ingolstadt) und Marie-Christin Schmid (ECDC Memmingen Indians) im Aufgebot. Mit Torhüterin Abstreiter (Hamilton) und Jobst-Smith (Detroit) sind zwei Spielerinnen von Teams aus Nordamerika im Kader.

Die Vorbereitung der DEB-Frauen startet am 28. Oktober in Bremerhaven. Der Bundestrainer hat gute Erinnerungen an die Hafenstadt: „Wir freuen uns sehr, wieder in Bremerhaven zu sein. Wir wurden hier während der Olympia-Qualifikation 2025 von den Eishockeyfans herzlich empfangen und hatten sportlich eine erfolgreiche Zeit.“ Im Küstenort findet auch der erste von zwei Tests gegen Japan statt (31. Oktober). Anschließend trifft Deutschland noch im dänischen Vojens auf Gastgeber Dänemark (3. November), bevor es beim WM-Auftakt gegen Nachbar Österreich auf das Eis geht (7. November). Weitere Gegnerinnen sind die Teams aus den USA, Tschechien und der Schweiz.

DEINE MEINUNG

Neu beim Turnier in Herning und Esbjerg ist das Wettbewerbsformat: Anders als in den vergangenen Jahren, werden die fünf besten Teams nicht mehr automatisch in Gruppe A und die nächsten fünf in Gruppe B eingeteilt. Die Gruppen werden nun auf Grundlage der Weltrangliste und der Ergebnisse des Vorjahresturniers ausgewogen zusammengestellt, wodurch in der Vorrunde für mehr Wettbewerb und Spannung gesorgt werden soll.

Bei den letzten beiden WM-Turnieren erreichte die DEB-Auswahl das Viertelfinale. In der Runde der letzten acht war auch bei Olympia in Mailand nach einer 1:5-Niederlage gegen den späteren Finalisten Kanada Schluss.

Der Kader im Überblick:

Tor (3): Sandra Abstreiter (Hamilton/Kanada), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen Indians)

Verteidigung (8): Daria Gleißner, Ronja Hark, Carina Strobel (alle ECDC Memmingen), Hanna Weichenhain (Eisbären Juniors Berlin), Hanna Hoppe (ESC Dresden), Nina Jobst-Smith (Detroit/USA), Tara Schmitz, Tabea Botthof (beide Mad Dogs Mannheim)

Sturm (14): Marie-Christin Schmid, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Jule Schiefer (alle ECDC Memmingen), Nina Christof (Modo Hockey/SWE), Franziska Feldmeier, Celina Haider, Mathilda Heine (alle Eisbären Juniors Berlin), Laura Kluge (Boston Fleet/USA), Emily Nix (Frölunda HC/Schweden), Svenja Voigt (Färjestad BK/SWE), Lille Welcke, Luisa Welcke (Boston Fleet/USA), Alexandra Boico (Bishop Kearney Selects/USA), Aileena Dopheide (ERC Ingolstadt)