Der designierte NHL-Erstrundenpick war bei seinem Debüt beim Deutschland Cup auch jünger als Rekordnationalspieler Udo Kießling.

Max Calce ist zum zweitjüngsten Debütanten der deutschen Eishockey-Geschichte aufgestiegen. Das Toptalent der Adler Mannheim absolvierte zum Turnierstart beim Deutschland Cup im Düsseldorfer Dome gegen Österreich im Alter von 17 Jahren, vier Monaten und 26 Tagen sein erstes Länderspiel. Jünger war nur der frühere NHL-Star Marcel Goc mit 17 Jahren, zwei Monaten und 17 Tagen.

„Es ist natürlich toll, es ist mir eine Ehre, hier zu spielen“, hatte Calce, der in Mannheim unter Assistenzcoach Goc spielt, am Vortag seines Debüts gesagt: „Ich freue mich riesig auf das Turnier.“

Calce bei Debüt jünger als Kießling und Seider

Calce, der sich im kommenden NHL-Draft gute Chancen ausrechnen darf, in der ersten Runde ausgewählt zu werden, ließ auch Rekordnationalspieler Udo Kießling (17 Jahre und zehn Monate) sowie NHL-Star Moritz Seider (18 Jahre, ein Monat und ein Tag) hinter sich.