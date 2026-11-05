Sieg zur Premiere: Gelungener Einstand für Bundestrainer Rankel

Der neue DEB-Coach darf in seinem ersten Spiel jubeln. Goalie Jonas Neffin gelingt gleich beim Debüt der nächste Shutout.

André Rankel hat inmitten des Russland-Dilemmas einen erfolgreichen Einstand als Eishockey-Bundestrainer gefeiert. 4923 Tage nach dem letzten Länderspiel als Spieler gewann der 41-Jährige seine Premiere an der Bande mit der Nationalmannschaft zum Auftakt beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) gegen Österreich.

Der Straubinger Stefan Loibl (33.), Iserlohns Colin Ugbekile (40.) und Schweden-Legionär Wojciech Stachowiak (48.) bescherten Rankel vor 5101 Zuschauern im Düsseldorfer Dome einen gelungenen Donnerstagabend. Der Berliner Shutout-König Jonas Neffin blieb auch in seinem ersten Länderspiel ohne Gegentor.

Akkribisch an der Bande: André Rankel Akkribisch an der Bande: André Rankel © picture-alliance/Maximilian Koch/SID/Maximilian Koch

Zwar lief noch längst nicht alles zusammen, was der neue Coach sein Team durch viel Akribie und einige Anweisungen auch wissen ließ. Nach den letzten Turnierenttäuschungen unter Harold Kreis machte Rankels Mannschaft aber immerhin einen kleinen Schritt zur geforderten Euphorie auf dem Weg zur Heim-WM im kommenden Mai.

Sofern das Turnier überhaupt in Deutschland stattfindet. Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, das Russland die Teilnahme an den Wettbewerben des Weltverbands IIHF künftig wieder erlaubt, steht vieles in den Sternen. Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), brachte gar eine Rückgabe der WM ins Spiel.

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Calce feiert starkes Debüt

Er hätte sich eine „andere Entscheidung gewünscht“, sagte Rankel. Der Berliner Rekordtorschütze, der als Spieler, Trainerpraktikant und Assistent an allen zwölf Meistertiteln der Eisbären beteiligt war, wolle sich aber mit seinem Team auf das fokussieren, „was wir kontrollieren können“.

Beim Deutschland Cup soll der 76-malige Nationalspieler damit beginnen, nach drei schwachen Turnieren mit zwei verpassten WM-Viertelfinals und der Olympia-Enttäuschung mit den NHL-Stars um Leon Draisaitl sowie der folgenden Trennung von Kreis eine neue Aufbruchsstimmung entwickeln. Am Samstag (18.30 Uhr) folgt für den Titelverteidiger das zweite Turnierspiel gegen Lettland, am Sonntag (14.45 Uhr/beide MagentaTV) der Abschluss gegen den Mailand-Vierten Slowakei, der in Italien für das deutsche Aus gesorgt hatte.

Auch Max Calce, neben dem Berliner Goalie Neffin und dem Wolfsburger Verteidiger Tommy Pasanen einer von drei Debütanten, feierte eine besondere Premiere. Das Toptalent der Adler Mannheim absolvierte im Alter von 17 Jahren, vier Monaten und 26 Tagen sein erstes Länderspiel. Jünger war nur der frühere NHL-Profi Marcel Goc mit 17 Jahren, zwei Monaten und 17 Tagen.

Rankel, der in Düsseldorf aus Belastungsgründen auf die meisten Nationalspieler aus Mannheim, Berlin und Köln verzichtet, sah zu Beginn eine bemühte aber glücklose deutsche Mannschaft. Wie sein Gegenüber musste auch Torhüter Neffin, der in seinen ersten neun DEL-Spielen für die Eisbären fünfmal ohne Gegentor blieb, mehrfach eingreifen. Ein Distanzschuss knallte zudem an die Latte (17.).

Nach einer halben Stunde wurde die deutsche Mannschaft besser. Im dritten Powerplay scheiterte Tobias Rieder noch am Pfosten, dann legte der Münchner den Puck ins Zentrum auf Loibl, der nur noch seinen Schläger reinhalten musste. Kurz vor der zweiten Drittelpause legte Ugbekile nach, auch Calce wurde dabei ein Assist gutgeschrieben. Stachowiak nutzte eine weitere Überzahl.