Neffin auf Grubauers Spuren: „Unglaublich“

Der Berliner Senkrechtstarter hält auch bei seinem Nationalmannschaftsdebüt das Tor sauber. Das schaffte zuletzt ein NHL-Star.

Jonas Neffin lief in Badeschlappen durch den Düsseldorfer Dome und grinste. Erstes Länderspiel, erster Shutout – und das als erster deutscher Goalie seit Philipp Grubauer im Jahr 2014: Besser hätte das Nationalmannschaftsdebüt für den Berliner Senkrechtstarter nicht laufen können. „Unglaublich“, sagte Neffin nach dem 3:0-Erfolg gegen Österreich zum Auftakt beim Deutschland Cup.

Vor etwas mehr als einem Jahr bekam Neffin noch in Freiburg oder Rosenheim in der DEL2 die Bude voll, nach einem rapiden Aufstieg innerhalb kürzester Zeit ist der gebürtige Iserlohner zu einer fast unüberwindbaren Mauer mutiert.

Die letzten drei Jahre bei den Eisbären Regensburg in der zweiten Liga hätten ihn „reifer gemacht als Torhüter und auch als Mensch“, sagte Neffin, der alle 21 Versuche der Österreicher auf sein Tor entschärfte: „Ich glaube, das war ausschlaggebend, damit ich hochgehen konnte.“

Der Wechsel zu den Hauptstadt-Eisbären war folgerichtig, nach fünf Shutouts in seinen ersten neun DEL-Spielen für den Meister ist Neffin nun auch in Berlin die Nummer eins – der neue Bundestrainer André Rankel holte ihn umgehend in den Kader.

„Ich freue mich absolut für ihn, weil er ein total bodenständiger, ruhiger, angenehmer Kerl ist“, sagte Rankel: „Alles, was er jetzt macht, hat er sich selbst erarbeitet. Er hat uns eine gute Ruhe gegeben, wann immer wir ein Save von ihm brauchten.“

Auch der frühere NHL-Profi Tobias Rieder, der zwei Treffer auflegte, schwärmte: „Er hat uns sehr viel Rückhalt gegeben, das hat er in der Liga auch schon gezeigt. Glückwunsch an ihn und hoffentlich geht es auch so weiter.“

Erstmal wird Neffin aber auf der Bank Platz nehmen müssen. Gegen Lettland am Samstag (18.30 Uhr) und am Sonntag gegen die Slowakei (14.45 Uhr/beide MagentaTV) werden Jonas Stettmer und Tobias Ancicka ihre Chance bekommen.