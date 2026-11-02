Deutschland Cup: Napravnik ersetzt Dove-McFalls im DEB-Kader

Nürnbergs Stürmer ist leicht angeschlagen, seinen Platz übernimmt ein Iserlohner.

Der neue Eishockey-Bundestrainer André Rankel hat kurz vor dem Beginn des Deutschland Cups noch eine Veränderung an seinem Kader vorgenommen. Stürmer Samuel Dove-McFalls aus dem DEL-Überraschungsteam Nürnberg Ice Tigers sei „leicht angeschlagen“ und wird durch Julian Napravnik von den Iserlohn Roosters ersetzt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mit, drei Tage vor dem Start des Turniers in Düsseldorf (5. bis 8. November).

Der DEB wolle Dove-McFalls die Zeit geben, „sich vollständig auszukurieren, damit er zur Wiederaufnahme des Ligabetriebs wieder zur Verfügung steht“. Die Ice Tigers gehören in der noch jungen Saison zur Spitzengruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL), Dove-McFalls hat mit bislang 16 Scorerpunkten (8 Tore/8 Assists) seinen Anteil am Höhenflug. Napravnik gelangen für Ligaschlusslicht Iserlohn bislang 9 Scorer (4/5).

Die deutsche Mannschaft reist am Dienstag in Düsseldorf an, zum Auftakt des Deutschland Cups bekommt es der Titelverteidiger am Donnerstag (19.45 Uhr) mit Österreich zu tun. Anschließend warten die weiteren WM-Teilnehmer Lettland (7. November, 18.30 Uhr) und die Slowakei (8. November, 14.45 Uhr/alle Magenta TV).