Der Vizemeister holt die Big Point im direkten Duell und rückt damit enger an den Tabellenführer heran.

Die Siegesserie des Titelverteidigers Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen. Nach vier Erfolgen nacheinander verlor der Tabellenführer das Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Die Kurpfälzer gewannen ihrerseits zum vierten Mal in Folge, rückten zumindest vorläufig auf Rang zwei vor und sitzen den Eisbären mit nur noch zwei Punkten Rückstand im Nacken.

Späte Treffer sichern Auswärtssieg

Markus Vikingstad (19.) glich zunächst die Gästeführung durch Luke Esposito (14.) noch vor der ersten Drittelpause aus. Im letzten Abschnitt sorgten dann aber John Gilmour (52.) und Kristian Reichel (59.) für den Auswärtssieg. Am späteren Sonntag können die Nürnberg Ice Tigers durch einen Sieg bei Red Bull München wieder an Vizemeister Mannheim vorbeiziehen.

Im Schatten des Schlagerspiels verpassten die Straubing Tigers durch einen Totalausfall im letzten Drittel beim 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) bei den Fischtown Pinguins ihren dritten Sieg in Serie und den Anschluss an das Spitzentrio. Die Augsburger Panther zogen durch das deutliche 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg in der Tabelle am Gegner vorbei.