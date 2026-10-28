Der Aufsteiger gewinnt nach fünf Niederlagen in Serie mit 6:0 und überholt die Wild Wings in der Tabelle.

Die Krefeld Pinguine haben ihre Krise in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Knall beendet. Nach fünf Niederlagen in Serie ließ der Aufsteiger den Schwenninger Wild Wings beim 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) keine Chance und zog in der Tabelle am Gegner vorbei. Der KEV (16 Punkte) verbesserte sich auf Platz neun, Schwenningen (14) rutschte auf Rang zwölf ab.

In einer vorgezogenen Partie vom 41. Spieltag stellte Krefeld im Mitteldrittel mit drei Toren in gut sieben Minuten die Weichen auf Sieg. Routinier Marcel Müller (38) gelangen zwei Treffer (34./50.). Für die Pinguine war es der erste Sieg seit dem 8. Oktober, damals hatte das Team von Trainer Thomas Popiesch in Frankfurt gewonnen (5:2). Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaTV) empfängt der DEL-Rückkehrer die Kölner Haie.