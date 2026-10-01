Die Roosters warten weiter auf den ersten Sieg. Mannheim rückt auch ohne seinen Trainer auf Rang zwei vor.

Die Iserlohn Roosters haben auch das fünfte Spiel der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren.

Die Sauerländer kamen zum Auftakt des fünften Spieltags beim Titel-Mitfavoriten Adler Mannheim mit 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) unter die Räder, der Fehlstart ist perfekt. Mit nur einem Punkt und sieben Treffern ist Iserlohn Tabellenletzter.

Adler dominieren dank Mattinen-Doppelpack

Zachary Solow (4.) und Offensivverteidiger Nicolas Mattinen (14./20.) sorgten bereits im ersten Drittel für eine Vorentscheidung zugunsten der Adler. Zwar verkürzte Christian Thomas (21.) nur neun Sekunden nach der ersten Pause, Jérémy Poirier (32.) mit einem sehenswerten Rückhandtreffer und Maximilian Heim (32.) trieben das Ergebnis per Doppelschlag aber in die Höhe. Tom Kühnhackl erzielte den Endstand (42.).

Die Mannheimer, bei denen Olympia-Silberheld Marcel Goc den auf einer Scoutingtour befindlichen Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins vertrat, rückten mit dem dritten Sieg vorübergehend auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers vor.