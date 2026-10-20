Der Olympia-Silberheld von 2018 fehlt auch Red Bull München in der DEL voraussichtlich bis Mitte November.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun fällt für den Deutschland Cup in Düsseldorf aus. Der 31 Jahre alte Stürmer erlitt eine Unterkörperverletzung und muss für mehrere Wochen pausieren, wie Red Bull München mitteilte. Kahun wird erst nach der Länderspielpause zurückerwartet, der frühere NHL-Profi und Olympia-Silberheld von Pyeongchang wird damit auch dem neuen Bundestrainer André Rankel vorerst nicht zu Verfügung stehen.

Kahun fehlt bis Augsburg-Spiel

Eine Rückkehr ist frühestens zum Spiel der Münchner in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Augsburger Panthern am 13. November möglich, der Routinier wird somit mindestens vier weitere Partien verpassen, hieß es. Der Deutschland Cup findet vom 5. bis 8. November im Düsseldorfer Dome statt, in dem auch Teile der Heim-WM 2027 ausgetragen werden.

Kahun hatte bereits in den beiden vergangenen DEL-Partien bei den Eisbären Berlin (3:4) und bei den Nürnberg Ice Tigers (2:6) gefehlt. Mit fünf Treffern in seinen ersten acht DEL-Partien nach seiner Rückkehr nach Deutschland ist Kahun der beste Torschütze der Münchner.