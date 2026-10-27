Mathias Niederberger fällt länger aus. Münchens Nationalspieler ist nach Dominik Kahun der nächste prominente Ausfall für den Deutschland Cup.

Der EHC Red Bull München und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft müssen bis auf Weiteres auf Torhüter Mathias Niederberger verzichten. Der 33-Jährige erlitt am vergangenen Freitag beim 3:2-Sieg der Münchner gegen die Iserlohn Roosters eine Unterkörperverletzung und wird voraussichtlich bis zum Jahresende fehlen, das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt.

In der vergangenen Woche war bereits die Verletzung von Niederbergers Teamkollegen Dominik Kahun bekannt geworden, nun muss der neue Bundestrainer André Rankel beim Deutschland Cup (5. bis 8. November) in Düsseldorf auf den nächsten Routinier verzichten.

Große Verletzungssorgen in München

In München sind die Verletzungssorgen groß: Neben Niederberger und Kahun fallen auch die Stürmer Chris DeSousa und Philipp Krening weiterhin bis mindestens nach der Länderspielpause aus.

Niederberger spielt seit 2022 in München und wurde 2023 mit den Red Bulls deutscher Meister. In der aktuellen Saison hütete er achtmal das Münchner Tor.