Während die Kölner Haie weiter nur schwer in die DEL-Saison finden, fahren sowohl die Ice Tigers als auch die Eisbären drei Punkte ein.

Die Nürnberg Ice Tigers haben sich an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst abgesetzt. Gegen die Schwenninger Wild Wings feierte das Team von Trainer Mitch O’Keefe ein zu keiner Zeit gefährdetes 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) und fand nach der unglücklich gerissenen Siegesserie bei den Straubing Tigers (2:3) zurück in die Erfolgsspur. Nach fünf Spieltagen beträgt der Vorsprung der Franken (16 Punkte) auf den ärgsten Verfolger Eisbären Berlin (elf) fünf Zähler – allerdings bei einer absolvierten Partie mehr.

Eisbären siegen, Nürnberg dominiert Schwenningen

Evan Barratt (1.) gab mit der Führung gegen den Underdog aus Schwenningen früh die Richtung in Nürnberg vor. Inmitten der ersten Druckphase der Gäste erhöhte Jake Ustorf (17.), ehe Thomas Heigl (38.), Austin Magera (49.) sowie William Dufour (54.) jegliche Restzweifel an drei Punkten ausräumten.

Zeitgleich feierte Titelverteidiger Eisbären Berlin unter dem neuen kanadischen Trainer Éric Dubois den vierten Sieg im fünften Spiel. Der Serienmeister bezwang die Löwen Frankfurt eine Woche nach dem turbulenten Spitzenspiel bei den Kölner Haien (6:5) mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Brandon Davidson (29.) und Toptorschütze Liam Kirk (36.) stellten die Weichen auf Auswärtserfolg, den Torhüter Jonas Neffin mittels vereiteltem Anschluss per Penalty (46.) festhielt.

Zudem erwies sich am Freitag, dass für den EHC Red Bull München bei den Kölner Haien oft etwas zu holen ist: Das 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) war der 16. Erfolg aus den letzten 18 Spielen des viermaligen deutschen Meisters beim KEC. Die Haie kommen damit in dieser DEL-Saison weiter nicht in Tritt und sind mit sechs Punkten lediglich Zehnter.