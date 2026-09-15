Neue Ära in Berlin beginnt

Der Serienmeister eröffnet am Donnerstag die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) - mit einem neuen Trainer.

Die Eisbären Berlin streben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch nach dem Ende der Ära von Trainer Serge Aubin nach dem maximalen Erfolg.

„Wir sind dabei, das Vertrauen zum Trainer aufzubauen. Er ist der Chef und wir folgen“, sagte Kapitän Kai Wissmann bei einer Pressekonferenz am Dienstag über Aubins Nachfolger Éric Dubois: „Wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das ist, ganz weit zu kommen.“

Eisbären starten neue Titeljagd

Am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaTV) beginnt für die Eisbären mit dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers nach drei Meisterschaften in Folge die erneute Titeljagd. An die hohen Erwartungen haben sie sich in Berlin längst gewöhnt. „Wenn man in den letzten sechs Jahren fünf Mal Meister wird, dann erwartet man fast schon, dass wir wieder Meister werden. Das ist die Erwartungshaltung von außen“, sagte Geschäftsführer Thomas Bothstede: „Wir gehen aber ohne Druck in die Saison, den haben andere.“

Von Dubois sei man indes voll „überzeugt“, betonte Sportdirektor Stéphane Richer. Die Meisterschaft, ergänzte er, müsse man sich „neu verdienen“. Der Trainer ist diesbezüglich optimistisch. Der Job bei den Eisbären sei „eine schöne Herausforderung, ich bin sehr stolz“, sagte der Kanadier: „Wir hatten bisher ein gutes Trainingslager. Mir gefallen der Einsatz und die Konzentration der Spieler. Alle sind so gut wie fit.“