DEL: Nürnberg weiter mit weißer Weste

Die Franken feiern gegen Mannheim ihren dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Die Nürnberg Ice Tigers weisen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch noch nach ihrem dritten Saisonspiel eine weiße Weste auf. In einer vorgezogenen Begegnung vom 31. Spieltag feierte der Playoff-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit gegen Ex-Meister Adler Mannheim mit dem 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) sein drittes Erfolgserlebnis und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Fischtown Pinguins Bremerhaven vorläufig auf drei Punkte aus. Mannheim kassierte die erste Saisonniederlage.

US-Stürmer Tyler Spezia (47.) und Samuel Dove-McFalls (60.) sorgten im Schlussdrittel für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber, zuvor ging das Spiel hin und her. Austin Magera (1.), Spezia (29.) und Thomas Heigl (40.) trafen für die Nürnberger, Mannheim kam durch Alexander Ehl (6.) und Max Calce (13./46.) aber jeweils zurück.