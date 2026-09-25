DEL: Berlin gewinnt wildes Spitzenspiel in Köln

In einer Partie voller Wendungen in Köln verhindert der Meister Eisbären Berlin einen Fehlstart. Nürnberg festigt derweil die Tabellenführung.

Die Eisbären Berlin haben ein turbulentes Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trotz eines späten Einbruchs für sich entschieden. Nach dem Rückschlag gegen die Adler Mannheim (3:4) fand der Meister durch das 6:5 (2:2, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Kölner Haien schnell wieder in die Erfolgsspur – und wendete einen kleinen Fehlstart ab.

In der Neuauflage des Finals von 2025 verspielte Berlin zunächst zweimal eine Führung. Nach einem frühen 2:3-Rückstand im zweiten Drittel schlugen die Eisbären aber mehrmals eiskalt zu, so baute unter anderem Neuzugang Jean-Luc Foudy bei seinem Debüt den Vorsprung mit dem Treffer zum 5:3 aus (42.). Der Ex-Berliner Marcel Noebels (58.) mit seinem zweiten Tor des Abends und Patrick Russell (59.) retteten die Kölner per Doppelschlag aber in die Overtime. Foudy sicherte Berlin im Penaltyschießen den Extrapunkt.

Liam Kirk (Mitte) traf für Berlin zum 2:1 Liam Kirk (Mitte) traf für Berlin zum 2:1 © picture-alliance/Maximilian Koch/SID/Maximilian Koch

DEL: Nürnberg bleibt ungeschlagener Tabellenführer

Die Tabellenführung festigten die Nürnberg Ice Tigers, die ihren perfekten Start fortsetzten. Die Franken holten durch das knappe 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) bei den Löwen Frankfurt den vierten Sieg im vierten Spiel. Greg Meireles (9.) und Austin Magera (18.) erzielten im ersten Drittel die Nürnberger Tore.

Die Adler Mannheim, die neben Nürnberg als einziges Team bereits vier Spiele absolviert haben, sind erster Verfolger des Spitzenreiters. Der Finalist der Vorsaison gewann sein Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) und schob sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz.