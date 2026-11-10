In der kommenden Woche können die Eisbären den Viertelfinaleinzug in der CHL perfekt machen.

Die Eisbären Berlin haben die Tür zum Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) weit aufgestoßen. Der deutsche Eishockey-Meister gewann das Achtelfinal-Hinspiel beim finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola mit 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) und geht mit einem Vorteil in das Rückspiel in eigener Halle am 18. November.

Die Eisbären gerieten mit 0:2 in Rückstand, brachten das Spiel im zweiten Drittel aber unter Kontrolle. Liam Kirks Doppelschlag (23./29.) und der Treffer von Adam Smith (32.) sorgten für die Führung. Später legten Yannick Veilleux (47.) und Markus Vikingstad (57.) nach.

Ebenfalls am Dienstagabend empfangen die Adler Mannheim noch den finnischen Rekordmeister Tappara Tampere. Die Kölner Haie, drittes deutsches Team im Wettbewerb, spielen am Mittwoch zunächst zu Hause gegen Bili Tygri Liberec aus Tschechien.