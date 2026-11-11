Eishockey: Auch Haie auf Viertelfinal-Kurs

Zum Karnevalsauftakt gewinnen die Kölner ihr Hinspiel in der CHL nach zwischenzeitlichem Rückstand.

Die Kölner Haie haben die makellose Bilanz der deutschen Klubs im Achtelfinale der Champions Hockey League gewahrt und ihr Hinspiel ebenfalls gewonnen. Das Team aus der Karnevals-Hochburg setzte sich am „Elften im Elften“ daheim gegen Bili Tygri Liberec 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) durch und geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel in der kommenden Woche.

In Tschechien reicht den Kölnern somit ein Unentschieden. Da die Tore aus Hin- und Rückspiel addiert werden, muss die zweite Partie keinen Sieger haben. Dominik Bokk (7.) traf zur Führung für die Haie, die danach in Rückstand gerieten. Mit einem Doppelschlag binnen 15 Sekunden drehten Ryan MacInnis und Markus Ljungh (beide 34.) das Spiel. Tim Fleischer (53.) erhöhte.

Die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim hatten ihre Hinspiele bereits am Dienstag gewonnen. Der deutsche Meister Berlin siegte beim finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola 5:3, Mannheim setzte sich gegen den finnischen Rekordmeister Tappara Tampere mit 4:2 durch.